Il cordoglio per la morte del dirigente di Polizia Michele Viola

“Apprendiamo con dolore la tragica notizia giunta da Taranto e non possiamo che esprimere tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza per la famiglia del primo dirigente della Polizia di Stato Michele Viola e per i colleghi della Questura di Taranto. Una tragica fatalità che ha causato una grave perdita, una brava persona e un bravo Servitore dello Stato”. Lo dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

“Ho ancora impressa nella mente la nostra ultima stretta di mano, lo scorso sabato. La notizia della morte del dottor Viola ci ha sconvolti nel profondo. Il dottor Viola era una persona dalle qualità umane e professionali inestimabili e la sua tragica scomparsa è una grave perdita per la nostra amministrazione. Giunga alla famiglia la vicinanza e il cordoglio di tutto il Siulp”. Così Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia SIULP di Taranto.

“Ci stringiamo al dolore che ha colpito i colleghi della Questura di Taranto e la famiglia del dottor Michele Viola, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale nel pomeriggio di domenica 2 giugno. Una tragedia immane che ci lascia sgomenti. A nome di tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri esprimiamo il nostro cordoglio”. Così Vincenzo Giandomenico e Roberto Cavallo, vertici del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Taranto sull’incidente in cui ha perso la vita il Capo di Gabinetto della Questura di Taranto.

