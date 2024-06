Medimex 2024: un festival ricco di eventi a Taranto

Dal 19 al 23 giugno, Taranto ospiterà il Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, con un programma che si arricchisce di talk, showcase e la prima nazionale del film “AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex”.

Talk e Rivalità Storiche

Mercoledì 19 giugno alle 19:00, al MarTA, il fotografo Bob Gruen presenta la mostra “Bob Gruen: John Lennon, The New York”, accompagnato da Luca De Gennaro. Sabato 22 giugno, alle 19:00, i Santi Francesi dialogano con Dario Falcini all’Università degli Studi di Taranto.

Al Teatro Fusco, si terranno talk dedicati alle storiche rivalità tra artisti. Giovedì 20 giugno, alle 19:00, Tormento e Damir Ivic discuteranno di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, seguiti alle 21:00 da Carlo Massarini e Luca De Gennaro che parleranno di Michael Jackson e Prince. Sabato 22 giugno alle 19:00 sarà il turno della rivalità tra Beatles e Rolling Stones con Gino Castaldo, mentre domenica 23 giugno, sempre alle 19:00, Manuel Agnelli e Gino Castaldo tratteranno della collaborazione tra Lou Reed e David Bowie.

Prima nazionale del film “AngelHeaded Hipster”

Venerdì 21 giugno alle 21:00, al Teatro Fusco, ci sarà la prima nazionale del documentario “AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex”, alla presenza del regista Ethan Silverman e di Carlo Massarini. Il film esplora la musica e i testi di Marc Bolan attraverso interviste e performance di artisti come Nick Cave e Joan Jett.

Showcase e talenti pugliesi

Allo Spazioporto di Taranto si terranno showcase con i migliori talenti della scena musicale pugliese e nazionale. Mercoledì 19 giugno, dalle 21:00, si esibiranno artisti di World Music come Accasaccio e Eleonora Bordonaro. Giovedì 20 giugno sarà dedicato al Indie, Pop e Rock con band come Comrad e Leland Did It. Venerdì 21 giugno, dalle 21:00, spazio al Jazz con artisti come Antonello Losacco e Jacopo Ferrazza.

Next generation Music Award

Venerdì 21 giugno, alle 21:00 al Caffè Letterario, si terrà la finale del Next Generation Music Award, rivolto a giovani musicisti pugliesi. Il vincitore riceverà la produzione di un EP e la partecipazione a una campagna di comunicazione.

Medimex Book Stories

Presso il Caffè Letterario Cibo per la Mente, si terranno presentazioni di libri a cura di Corrado Minervini. Tra gli autori presenti ci saranno Luca De Gennaro e Stefano Senardi.

Concerti e Radio Medimex

Il festival culminerà con i concerti di The Smile il 22 giugno e di Pulp e The Jesus and Mary Chain il 23 giugno. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su Radio Medimex. L’ingresso agli eventi è gratuito, ma per alcuni è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni su medimex.it.

