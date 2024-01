Taranto, ai domiciliari continua a spacciare: in carcere 36enne

La Polizia ha arrestato un tarantino di 36 anni, già ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno raccolto prove sull’attività illecita, concentrata principalmente nelle serate e i fine settimana, in un appartamento al piano terra di via Fiume. Dopo appostamenti e monitoraggio degli incontri, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione scoprendo 25 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 400 euro in banconote. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

