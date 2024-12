Taranto, aggressione in Città Vecchia: turista derubato e ferito

Un turista, presumibilmente di origine straniera, è stato vittima di un grave episodio di violenza nelle prime ore di venerdì 20 dicembre, intorno alle 4:00, in Città Vecchia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, ospite di un B&B in zona, sarebbe stato inizialmente derubato del portafoglio e del cellulare. Dopo aver contattato le forze dell’ordine, che lo hanno invitato a recarsi in questura per sporgere denuncia, l’uomo è stato aggredito durante il suo girovagare nel quartiere.

Un individuo non identificato lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia, provocandogli una ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto la Polizia, che sta indagando sull’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author