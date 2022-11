Taranto: Aggredito autista autobus Kyma Mobilità

Condividi su...

Un autista di Kyma Mobilità è stato aggredito nella serata di sabato 26 novembre, a Taranto. Sull’episodio, l’ennesimo, si esprime Alfredo Spalluto, presidente di Kyma Mobilità, il quale, anche a nome del sindaco Rinaldo Melucci, del CdA e del management aziendale, manifesta “piena solidarietà e vicinanza all’autista. Ho già sporto denuncia, confidando che le forze dell’ordine riescano, con l’ausilio dei video dalle telecamere dell’autobus, a individuare il responsabile. Kyma Mobilità – prosegue Spalluto – è impegnata, di concerto con le autorità preposte a individuare e mettere in atto tutte le azioni per aumentare la sicurezza del personale, che rappresenta il principale patrimonio dell’azienda, e dei passeggeri. Per questo gli autobus sono tutti muniti di geolocalizzazione, telecamere e si sta procedendo a installare un sistema automatizzato di emergenza e a implementare personale di verifica a bordo”, conclude Alfredo Spalluto.