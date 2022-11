Condividi su...

BARLETTA – Guardia di Finanza attiva nella BAT per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Comando Provinciale di Barletta ha effettuato una serie di controlli nei centri storici cittadini della sesta provincia pugliese, ottenendo risultati importanti in termini di prevenzione e repressione. Sequestrati 580 grammi di droga tra marijuana e hashish, arrestato un individuo per coltivazione e spaccio e segnalati alla Prefettura di Barletta circa 15 consumatori.

Le operazioni di controllo rappresentano un ulteriore picco dopo i dati raccolti al termine della stagione estiva, in particolare nelle località di maggior concentrazione turistica, con il sequestro di 3300 piante di marijuana poste a dimora in un terreno della BAT e di oltre 800 grammi di sostanze stupefacenti. Nove le persone denunciate al termine dell’estate, sei di queste tratte in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Trani. Segnalati alla Prefettura, invece, 85 consumatori.

A supportare le operazioni delle Fiamme Gialle di Barletta, anche le unità cinofile e le pattuglie di Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari.