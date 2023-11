Taranto: aggradiscono guardia giurata e gli rubano pistola, arrestati

La Polizia ha arrestato due tarantini, di 43 e 35 anni per rapina in concorso.

Poco dopo la mezzanotte, gli agenti sono intervenuti in via Principe Amedeo perché era stata segnalata l’aggressione a una guardia giurata alla quale era stata sottratta la pistola in dotazione completa di caricatore con undici proiettili.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente incontrato la vittima che presentava i segni dell’aggressione: maglia strappata e una evidente ferita al labbro superiore.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che dopo aver terminato il turno di lavoro stava tornando a casa in auto quando, fermo a un semaforo tra via Principe Amedeo e via Leonida, è stato affiancato da un’auto di grossa cilindrata con all’interno due uomini che avrebbero iniziato a minacciarlo. A un certo punto, il passeggero, sporgendosi dal finestrino del suo abitacolo, l’avrebbe aggredito fisicamente facendogli perdere gli occhiali e strappandogli la maglia.

Nel momento in cui la guardia giurata è scesa dall’auto per provare a recuperare gli occhiali, è stata affrontata nuovamente dai due uomini che gli hanno rubato anche la pistola per poi allontanarsi a bordo della loro auto.

Ascoltate le dichiarazioni della vittima e acquisiti elementi utili sugli aggressori, i poliziotti si sono messi immediatamente sulle loro tracce: subito individuati, sono stati permesso accompagnati in questura, dove hanno ammesso le loro responsabilità.

Per entrambi è scattato l’arresto e ora sono ai domiciliari. La pistola sottratta alla guardia giurata durante l’aggressione è stata recuperata in una via del centro città. Proseguono le indagini per accertare i motivi dell’aggressione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp