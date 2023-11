ROMA – Nel rapporto maglia nera per la Regione anche sulla dipendenza da smartphone tra i ragazzi. La Puglia è iperconnessa, è il territorio in cui è più diffusa la banda ultralarga, prima in Italia, persino sulla Lombardia. Tuttavia ci sono diversi effetti collaterali.

Servizio di Ilaria Delvino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp