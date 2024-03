Taranto, addio Ferretti: Iaia, ‘Non è colpa del Governo’

“La nota con cui il gruppo Ferretti annuncia che rinuncia all’investimento su Taranto ha un solo colpevole: chi in questi anni si era impegnato a fare la bonifica dell’area e non l’ha ancora avviata”. Lo dichiara in una nota Dario Iaia, deputato e presidente di Fratelli d’Italia Taranto.

”Su questo occorrerà effettuare un apprendimento. All’atto della proposta era presente un progetto non completo che richiedeva un aggiornamento. Negli scorsi mesi, inoltre, si era completata l’istruttoria per il contratto di sviluppo che sosteneva finanziariamente l’investimento industriale di Ferretti, ma il tutto era subordinato al completamento delle attività di bonifica dell’ex yard belleli”, aggiunge Iaia.

“Il governo non ha alcuna responsabilità nella vicenda, anzi questo disimpegno è la riprova che il sistema precedente di assegnazione delle risorse, senza alcun cronoprogramma procedurale vincolante in capo ai soggetti attuatori non funziona e richiede un passo in avanti quello che noi abbiamo inserito negli accordi”, evidenzia Iaia.

”Le risorse per la bonifica sono in parte del ministero infrastrutture, in parte della regione Puglia anticipazione FSC 2021-2027. Nei prossimi giorni verificheremo puntualmente tutto il dossier e capiremo dove si sono accumulati i ritardi. Che poi la predica arrivi dal M5S, responsabile dei disastri di Taranto sia a livello nazionale che locale è davvero paradossale. Ma d’altronde siamo abituati alle piroette dei 5Stelle, i quali pur di occupare poltrone sono disposti a fare accordi anche con il diavolo”, conclude Dario Iaia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author