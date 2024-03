Ex Ilva, Spera: ‘Ora chiarezza su gestione fallimentare’

“Quando le cose si fanno seriamente e con spirito fattivo di collaborazione, i risultati si vedono e dobbiamo esserne orgogliosi, oltre che soddisfatti. Ma sull’Ex Ilva ci attendono altre sfide difficili”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, nel commentare la nomina con firma del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a commissari straordinari di Acciaierie d’Italia S.p.A. del professor Giovanni Fiori, esperto di corporate governance e internal auditing, e del professor Davide Tabarelli, presidente di Ne Nomisma Energia ed esperto di tematiche ambientali.

Per il sindacalista, “a partire dall’autorizzazione della liquidità dei 320 milioni, assolutamente indispensabile, occorre fare chiarezza al più presto sulla gestione fallimentare fino qui portata avanti di Acciaierie d’Italia e fare in modo – conclude Spera – che una simile situazione, dalla quale ancora non siamo sicuri di essere usciti del tutto fuori, non si ripeta mai più con i prossimi ed eventuali investitori interessati”.

