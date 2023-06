Taranto: A fuoco un appartamento, salvata una persona

Ancora un rogo a Taranto in pieno centro cittadino. Un incendio si è sviluppato in via cesare Battisti, nelle vicinanze dell’intersezione con via Icco, introno alle 12 di venerdì 2 giugno.

Dal balcone del secondo piano è stata subito visibile il fuoco e soprattutto il fumo che fuoriusciva dall’appartamento, secondo le prime notizie abitata da una persona che sarebbe subito stata messa in salvo.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, i sanitari del 118 e la Polizia che accerterà le cause dell’episodio.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp