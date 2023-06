Galatina: Non si fermano ad alt e sparano contro poliziotti

Notte spericolata fra le campagne di Galatina. I poliziotti, durante un posto di blocco, hanno intimato l’alt ad un’auto, un’Alfa Romeo risultata poi rubata, ma il mezzo è fuggito e uno degli occupanti ha anche sparato due colpi di pistola, innescando un inseguimento. Fortunatamente i proiettili hanno raggiunti gli agenti. Nel buio della notte, erano circa le 2,30, i malviventi sono riusciti a farla franca.

La nota del sindacato

Un gravissimo atto di violenza ai danni di operatori della volante. I colleghi di servizio in controllo del territorio sono stati oggetto di colpi di arma da fuoco esplosi da fuggitivi a bordo di auto rubata. Un evento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che grazie alla freddezza e professionalità degli agenti coinvolti non ha avuto feriti o altre conseguenze. Il Sindacato Autonomo di Polizia esprime solidarietà ai colleghi intervenuti ed al personale del Commissariato di Galatina che ha dimostrato uno spirito di servizio eccezionale nel prodigarsi nell’immediatezza del gravissimo evento. Questa O.S. è sempre a disposizione per qualsiasi forma di sostegno al personale ed invita le istituzioni a produrre il massimo sforzo per catturare gli autori di questo vile gesto.

