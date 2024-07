Taranto, 11 mln per bonifica serbatoi carburanti Marina Militare

L’Agenzia del Demanio ha stanziato 11 milioni di euro per eliminare i vecchi serbatoi di carburante interrati nella zona sud di Taranto appartenenti alla Marina Militare. Questa operazione, considerata di grande importanza per la bonifica e la rigenerazione urbana, è stata avviata in collaborazione con il Comune di Taranto. L’obiettivo è rendere disponibili aree attualmente inutilizzabili.

L’intervento complessivo di riqualificazione dell’area ammonta a 16 milioni di euro, di cui 11 milioni destinati alle operazioni di bonifica. Sul sito ufficiale dell’Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it) sono stati pubblicati i bandi per l’affidamento dei lavori di svuotamento del materiale residuo, bonifica e messa in sicurezza permanente dei serbatoi nelle località di Toscano, Manzo e Rapillo.

A Taranto, l’Agenzia del Demanio, in accordo con Ministero della Difesa e Comune, sta pianificando importanti iniziative per la razionalizzazione e la rigenerazione di numerose infrastrutture militari in via di dismissione. Queste azioni mirano a innescare processi virtuosi di ricucitura delle aree urbane.

Il riuso dei beni militari ha l’obiettivo di ottimizzare e valorizzare il patrimonio pubblico, restituendo al territorio e ai cittadini edifici e strutture riqualificate nell’ambito di un processo virtuoso di rigenerazione urbana della città, fa sapere l’Agenzia in una nota.

