Tangenti Asset, ‘Regione parte civile, ma non contro Sannicandro. Come mai?’

“Non sono stati sufficienti gli arresti, le inchieste, le dimissioni in Puglia per porre fine alla mancanza di trasparenza che caratterizza il governo della Puglia a guida Pd e Michele Emiliano. E’ notizia recente che la Regione Puglia si sarebbe costituita parte civile nel processo penale per corruzione su appalti relativi a lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico per tutti i capi di imputazione, fatta eccezione per quelli che riguardano Elio Sannicandro, ex direttore generale di Asset, commissario per il dissesto idrogeologico ed ex direttore del Comitato per i Giochi del Mediterraneo”. Lo scrive in una nota Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia.

”Questi è accusato di aver ricevuto tangenti in cambio di appalti da un imprenditore della provincia di Foggia. Emiliano, in qualità di presidente della Regione Puglia, ha il dovere di spiegare quali siano le ragioni politiche e giuridiche che sono alla base di questa decisione assunta a tutela di un suo fedelissimo. Perché la Regione Puglia ha deciso di costituirsi parte civile nei confronti di alcuni e non di altri. Quale il discrimine. Far finta di operare per la legalità con qualche nome di facciata non basta. Occorre dimostrare il rispetto della legge e della giustizia con i fatti. E questi, purtroppo per la nostra regione, negli ultimi anni sono stati del tutto assenti. Emiliano ed il Partito Democratico devono numerose spiegazioni ai pugliesi”, conclude Dario Iaia.

