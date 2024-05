Talsano, palazzina avvolta dalle fiamme

TARANTO – Momenti di grande apprensione a Taranto nella borgata di Talsano a causa di un incendio che ha avvolto uno stabile di tre piani in Via Gioacchino Toma. Non ci sono stati feriti.

L’incendio si sarebbe sviluppato all’esterno di un’abitazione ubicata al piano terra, le fiamme in breve tempo si sono sviluppate raggiungendo esternamente il terzo piano dell’edificio. Stando a quanto si apprende non ci sono feriti, al momento del rogo all’interno dell’appartamento non c’era nessuno. Paura per gli inquilini dello stabile, a causa delle lunghe lingue di fuoco che si sono sollevate. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto ha evitato il peggio, il rogo è stato spento e lo stabile messo in sicurezza. Le fiamme hanno provocato ingenti danni, annerita la facciata della palazzina, danneggiati gli infissi. Non si conoscono ancora con certezza le cause che hanno causato l’incendio. I cittadini residenti in zona avevano segnalato un paio di esplosioni, ma dalle verifiche effettuate potrebbero essere state causate da alcune lattine piene di olio. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area è stata interrotta al traffico via Toma, arteria che conduce da Talsano a Taranto 2.



