Tajani: ‘A Bari è tornata la malavita, giusto intervenire’

“A Bari stanno succedendo delle cose che lasciano molto perplessi. Noi siamo garantisti. ma quello che sta emergendo dal punto di vista politico appare molto, molto grave. Poi da un punto di vista giudiziario toccherà alla magistratura e alle forze dell’ordine verificare, non a noi. Ma a livello politico Bari è una città che vive momenti di grande difficoltà: c’è un ritorno della malavita, sparatorie, un clima preoccupante. È giusto che si intervenga”. Lo dice il vicepremier azzurro Antonio Tajani.

“Piantedosi ha fatto benissimo perché quando ci sono problemi in una società che è di proprietà totale del Comune bisogna vedere cosa è accaduto, perché queste società per legge devono rispettare le stesse regole che rispettano le pa. Lì c’è qualcosa che non ha funzionato, nulla c’entra la polemica nei confronti del sindaco, riguarda la gestione di questa società. Non è un attacco a nessuno Ma non si può pensare che delle amministrazioni siano controllate e delle altre no, solo per colore politico”.

