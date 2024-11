Surano, incidente mortale donna perde la vita in uno scontro tra veicoli

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Surano, avvenuto intorno alle ore 20:00 di questa sera all’incrocio tra la SS275 e la SP172. La collisione ha coinvolto una Fiat Bravo, guidata da un 57enne di Poggiardo, e una Dacia Duster condotta da una donna di 68 anni, anch’essa residente a Poggiardo.

Purtroppo, l’impatto è stato fatale per la signora, che è deceduta sul colpo. I soccorsi sono stati tempestivi: il personale dei vigili del fuoco è intervenuto per estrarre la vittima dalle lamiere contorte dell’auto, mentre il personale del 118 ha cercato di fornire assistenza. Tuttavia, nonostante i rapidi interventi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della radiomobile di Maglie e quelli della stazione di Nociglia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico scontro, cercando di fare luce su eventuali responsabilità. Le indagini proseguiranno per comprendere meglio le cause di questa drammatica fatalità e per prevenire simili eventi in futuro.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts