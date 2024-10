Sub travolto da un motoscafo a Campomarino, codice rosso

MARUGGIO: Un incidente acquatico si è verificato ieri pomeriggio nelle acque di Maruggio, dove un sub è stato investito da un motoscafo, riportando gravi ferite alla gamba destra e alla caviglia, fortunatamente senza amputazioni. L’impatto con le eliche dell’imbarcazione ha causato lesioni profonde, che la muta dell’uomo non è riuscita a proteggere.

Il conducente dell’imbarcazione, originariario di Avetrana, si è subito fermato per soccorrere il sub e lo ha trasportato al porto di Campomarino, dove lo ha affidato ai soccorritori del 118, allertati dallo stesso responsabile dell’incidente, presumibilmente un cittadino di Avetrana.

Il ferito, un esperto pescatore in apnea di 40 anni, originario di Maruggio, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici hanno emesso una prognosi riservata per la funzionalità dell’arto colpito. Giunto con una significativa perdita di sangue, l’uomo è stato affidato a un team di chirurgia vascolare, che è riuscito a fermare l’emorragia e procederà alla ricostruzione dei vasi lesionati.

Dalle prime verifiche, sembra che il sub fosse segnalato con una boa di avvistamento, che tuttavia potrebbe non essere stata notata dal guidatore del motoscafo. Le circostanze dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità.

