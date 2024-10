Sava: caccia con arma rubata, arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito dei controlli sul territorio disposti dal Comando Provinciale di Taranto per contrastare i reati, i Carabinieri della Stazione di Sava, supportati dal Nucleo Regionale di Vigilanza Ambientale di Bari, hanno arrestato un uomo di 60 anni per presunta detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante un pattugliamento nelle aree periferiche del comune jonico, i militari hanno individuato l’uomo in possesso di un fucile, mentre si aggirava in un appezzamento di terreno. Dopo l’identificazione e i controlli, è emerso che il 60enne stava praticando l’attività venatoria senza le necessarie autorizzazioni e con un fucile da caccia risultato rubato in un comune vicino.

L’uomo è stato quindi condotto presso la Stazione locale per ulteriori verifiche, e l’arma è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 60enne è stato posto agli arresti domiciliari.

