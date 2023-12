Strade, due macro interventi per mettere in sicurezza la SS 100

Alla luce delle recenti notizie di cronaca che hanno evidenziato un significativo aumento del numero delle vittime da incidenti stradali lungo la SS 100 “di Gioia Del Colle”, nella mattinata di lunedì 4 dicembre si è tenuto un incontro con Anas Puglia all’Assessorato ai Trasporti, su richiesta dei consiglieri regionali Mazzarano, Parchitelli, Digregorio e Galante, al fine di individuare misure volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

L’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha ribadito l’impegno della Regione relativamente alla SS 100. “Per accelerare l’iter di approvazione e finanziamento degli interventi lo scorso febbraio, congiuntamente al Presidente Michele Emiliano, abbiamo presentato formale richiesta di commissariamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti divisioni ministeriali: istanza non accolta, nonostante sia stata messa in evidenza tra le motivazioni a supporto della richiesta di commissariamento l’elevata incidentalità che contraddistingue questa strada”, ha ricordato l’assessore.

Nello specifico sull’itinerario stradale “SS 100” sono previsti due macro-interventi:

A) Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B. L’opera è ricompresa all’interno del Contratto di Programma 2014-2020, ha un costo di € 107.785.142,14 e risulta finanziato per € 84.000.000 su risorse FSC 2014-2020 di cui alle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018. Sarebbe quindi necessario trovare copertura per un ulteriore fabbisogno finanziario pari a € 23.785.142,14. Per tale intervento è stato avviato l’iter approvativo del progetto definitivo e attualmente si è in attesa di espletamento della procedura di VIA ministeriale.

B) Completamento funzionale e messa in sicurezza con sez. tipo B dal km 52,200 fino al km 66,600 (conclusivo della SS100) con immissione sulla nuova arteria SS 106 DIR/SS 7 in territorio di Palagiano. L’opera non è ricompresa all’interno del Contratto di Programma 2014-2020, ha un costo stimato pari a € 168.000.000,00, attualmente non finanziati. In assenza di fondi non è stato possibile attivare le procedure di affidamento relative ai servizi di ingegneria.

“L’amministrazione regionale ha inserito entrambi gli interventi individuati con Anas, in quanto ritenuti strategici, all’interno della proposta di Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti, adottata con DGR n. 754 del 23.05.2022, e di prossima approvazione – continua l’assessore Maurodinoia -. Infine, le stesse opere sono state classificate esplicitamente come prioritarie nella ricognizione dei fabbisogni delle opere infrastrutturali stradali di interesse statale inviata al MIT lo scorso maggio, finalizzata all’individuazione delle programmazioni di cui al nuovo contratto di programma MIT-ANAS. Insomma la SS 100 è attenzionata ma ci sono evidenti criticità sia per reperire tutte le risorse necessarie che per una compiuta definizione progettuale”.

Ma poiché ora si rende necessario un intervento per la messa in sicurezza della strada, durante l’incontro sono state individuate due possibili soluzioni tecniche di breve e medio termine come l’installazione di apparecchi di moderazione della velocità del tipo Tutor, da istituire in corrispondenza delle tratte a maggiore incidentalità, e l’installazione di dispositivi di Spartitraffico, compatibili con la piattaforma stradale. Per quest’ultimo intervento, di competenza Anas, l’Assessorato ha chiesto alla società di valutarne quanto prima la fattibilità tecnica, stimandone il costo e la possibilità di trovare le relative coperture finanziarie all’interno del Fondo per la Manutenzione Programmata gestito da Anas.

“E infine in accordo con Anas e di concerto con Autostrade per l’Italia, ci siamo riservati di valutare, la possibilità di dirottare il traffico pesante sull’arteria autostradale, così da ridurre le fonti di pericolo”, conclude l’assessore Maurodinoia.

