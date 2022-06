La Lega Pro ha reso noti i punteggi che hanno poi dato vita alla classifica della “Coppa Disciplina”. Per trovare la prima pugliese in questa speciale graduatoria, dobbiamo scendere fino alla 16esima posizione, casella in cui troviamo il Monopoli, che in questa classifica è capolista del girone C ma comunque assai distante dalla vincitrice Aquila Montevarchi. Alla 31esima posizione troviamo il Picerno, mentre alla 42esima c’è la Virtus Francavilla. 49esimo posto per il Bari e 53esimo per la Fidelis Andria. A completamento del podio basso troviamo rispettivamente Foggia, Potenza e Taranto. Quella jonica spicca dunque come la squadra meno disciplinata dell’intera categoria, non che le altre pugliesi e lucane abbiano ben figurato, eccezion fatta come già detto per il Gabbiano, che stando a questa classifica è stata la società più corretta del raggruppamento meridionale.