Stellato: ‘Istituire figura psicologo scolastico, contro disagio giovanile’

Istituire la figura dello psicologo scolastico, contro il disagio giovanile, per garantire un servizio all’interno degli istituti di ogni ordine e grado della Puglia: un insieme coerente delle attività integrate relative all’intera gamma delle dinamiche e delle problematiche presenti tra gli operatori e nelle organizzazioni scolastiche. E’ in sintesi, il contenuto della proposta di legge “Istituzione della figura dello psicologo scolastico” presentata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia Viva.

Il testo ha come obiettivo la promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigente, personale Ata, e per accrescere la qualità dei percorsi formativi, cognitivi, educativi ed affettivo-emotivi.

“La proposta – dichiara Stellato – va nella direzione di creare, nelle scuole, un servizio di psicologia scolastica che può fornire un importante contributo a supporto del sistema di istruzione ed educativo e per il benessere dell’intero mondo scolastico. L’obiettivo è giungere all’ approvazione di una legge regionale che possa arricchire l’apprendimento e incentivare i processi di inclusione, sostenendo la salute psicologica di studenti e insegnanti e contrastando l’abbandono scolastico e i fenomeni in ascesa come il bullismo e il cyberbullismo. Considerati i tanti episodi di cronaca, in cui sono coinvolti minori, auspico che la legge venga approvata al più presto al fine di dare attuazione a questo importante servizio”.

Lo psicologo scolastico, recentemente approvato anche in altre regioni, una volta istituito verrà assunto – stando al testo della pdl – dalle aziende sanitarie della Regione Puglia, l’assegnazione di tali figure professionali avverrà tramite richiesta delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia gestionale. La copertura finanziaria prevista dalla proposta è di 420 mila euro annui, a valere sul bilancio di previsione 2023/2024.

