Statale 172: Stellato, ‘Cittadini e lavoratori sono esasperati’

Un’audizione urgente di Anas e dell’assessore regionale ai Trasporti, per conoscere lo stato di avanzamento e la data di ultimazione dei lavori sulla strada statale 172. È la richiesta avanzata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente pugliese di Italia viva, in V commissione consiliare Lavori pubblici e Trasporti. Nell’istanza di convocazione è stata richiesta anche la presenza del sindaco di Martina Franca.

“In prossimità della stagione invernale la comunità martinese continua a vivere enormi disagi, nel percorrere il tratto dell’Orimini della Statale 172 – dichiara Stellato -. A 5 anni dall’inizio del cantiere, i lavori non sono ancora terminati e cittadini e lavoratori sono esausti. Nonostante gli impegni assunti, Anas non fornisce ancora certezze sulla data di fine dei lavori. Il Sindaco di Martina Franca, più volte, ha fatto appello alle istituzioni per imprimere una incisiva accelerazione”.

”Ogni giorno studenti, lavoratori, autotrasportatori e utenti del nosocomio martinese utilizzano il percorso alternativo, più disagevole e impervio. La rapida ultimazione dei lavori della Statale 172, che collega Martina Franca ai versanti della provincia jonica, è ormai improcrastinabile. Occorre porre un argine agli enormi disagi per cittadini e lavoratori, garantendo loro sicurezza e agibilità”, conclude Stellato.

