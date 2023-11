Martina Franca: ennesimo incidente su Orimini, ferita intera famiglia

Ennesimo incidente stradale lungo la strada Orimini, che da Martina Franca conduce a Taranto. Intorno alle 20.30 di mercoledì 1° novembre, una Jeep con a bordo una famiglia (marito, moglie e due bambini piccoli) è finita fuori strada proprio nel tratto finale della strada che rappresenta un’alternativa alla Statale 172 dei Trulli, interessata da infiniti lavori di ampliamento.

I quattro occupanti della vettura sono stati trasportati all’ospedale SS Annunziata di Taranto con le ambulanze, ma non sarebbero in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma all’auto mancava una delle due ruote posteriori: resta da capire se si sia staccata durante la marcia, quindi causando lo sbandamento, o se sia saltata a causa dell’incidente. Sul posto i Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica.

