Stadio Taranto, ipotesi partite durante i lavori: nulla di fatto

TARANTO – Potrebbe essere sfumata l’ipotesi che il Taranto possa giocare durante i lavori di rifacimento dello stadio Erasmo Iacovone. Nel corso della riunione tenutasi in Prefettura non è stato affrontato il tema, e un’eventuale decisione potrebbe slittare ad una data che non sarebbe più utile.

La commissione provinciale per i pubblici spettacoli aveva sul tavolo il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio Iacovone, sul quale sono state fatte le valutazioni del caso.



Obiettivo primario garantire requisiti di sicurezza. A Tal proposito il commissario Ferrarese aveva predisposto il progetto proprio in funzione dell’ipotesi di far convivere i lavori con le partite di campionato dei rossoblu. Probabilmente i chiarimenti rischiesti non sarebbero stati giudicati idonei per garantire la sicurezza degli spettatori. Era stata ipotizzata la possibilità di utilizzare solo la curva nord, settore annesso agli spogliatoi con una capienza di circa 4000 spettatori. Ora questa soluzione sembra appesa ad un filo, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli potrebbe tornare a riunirsi riunirsi sul punto, ma prende sempre più corpo la strada di un campo neutro che dovrà ospitare la squadra rossoblu da ottobre prossimo per i successivi due anni.

