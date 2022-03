BARI – Ad aprile dovrebbero cominciare i lavori che consisteranno nel completamento della sostituzione dei seggiolini, nel rifacimento dell’impianto di drenaggio, rizollatura del campo, sistemazione dei petali e dei tabelloni pubblicitari.

Il San Nicola si rifà il look, in vista della prossima stagione che potrebbe, se tutto va come si spera, portare nuovi parametri per l’omologazione del campo di gioco. Il problema principale resta quello delle coperture, con gli spettatori che nelle giornate di pioggia vivono una situazione critica e spesso rinunciano a seguire la squadra.