Stadio Iacovone, Turco critica ministro Abodi su incertezza

Andrea Abodi, ministro dello Sport, che inizialmente aveva dato speranza sull’utilizzabilità dello stadio Iacovone di Taranto durante i lavori di ristrutturazione in vista della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026, ora parla di un più timido “auspicio” che ciò possa avvenire.

Il Movimento 5 Stelle (M5S), tramite il Senatore Mario Turco, vicepresidente del movimento e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, critica questa incertezza. Secondo il Senatore, il Governo non dovrebbe limitarsi a sperare, ma deve agire per evitare questa eventualità. In caso contrario, dovrebbe cercare immediatamente un campo sportivo secondario vicino a Taranto, per permettere alla squadra di calcio di giocare le prossime due stagioni nelle vicinanze durante i lavori allo stadio.

La prospettiva di giocare due campionati a Castel di Sangro, in Abruzzo, attualmente considerata come alternativa, imporrebbe alla società sportiva e ai tifosi del Taranto di sostenere i costi più alti derivanti dai ritardi e dalle inefficienze accumulate negli ultimi governi.

