Sport e prevenzione, a Matera in scena “Volley for the Cure”

Il Circuito 2024 del Volley S3 riparte da Matera con tanta voglia di continuare a coinvolgere i giovani utilizzando la rete di pallavolo come strumento di unione.

Il Tour della Schiacciata fa tappa in Basilicata e siamo orgogliosi di farlo in collaborazione con Susan Komen Italia nell’ambito della “Race for the Cure” scendendo in campo per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile.

Per queste ragioni la tappa materana del Volley S3 si chiamerà “Volley for the Cure”. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre a Matera presso il “Campo Scuola “Duni” con tutte le scuole primarie e le prime classi delle secondarie di primo grado.

All’interno del Campo scuola sarà allestito un villaggio vero e proprio nel quale sarà possibile partecipare a momenti di interazione formativa sulle tematiche della prevenzione e dei corretti stili di vita, provare il Volley S3 con un percorso di apprendimento a tappe, divertirsi con Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio, testimonial dell’evento, che giocheranno con tutti i partecipanti. Per tutti i giovanissimi atleti sono previsti gadget, magliette, cappellini e spuntini.

Il Villaggio aprirà alle 9 con l’attività dedicata alle scuole prevista dalle 9:30 alle 13.00. Fondamentale ricordare come Susan Komen Italia operi da 25 anni nel nostro paese per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile.

Komen Basilicata organizza iniziative piccole e grandi con il coinvolgimento attivo della comunità, delle scuole e delle associazioni territoriali, per sensibilizzare attivamente su un tema importante come quello della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita e per supportare le donne che affrontano la malattia del tumore del seno.

La “Race for the cure” è l’evento simbolo di Komen Italia ed è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge da 25 anni a Roma, al Circo Massimo e in altre 5 città italiane fra le quali quest’anno ci sarà Matera dal 27 al 29 settembre.

Oltre alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sarà inoltre possibile, per le donne, accedere a screening gratuiti con il supporto dei medici volontari ed iscriversi alla passeggiata/corsa di solidarietà di domenica 29 settembre. Con i fondi raccolti il Comitato Basilicata di Komen finanzierà nuove iniziative di prevenzione e progetti specifici dedicati alle donne che affrontano la malattia del tumore del seno.

Sarà quindi una grande occasione per coniugare la sensibilità alla prevenzione e ai corretti stili di vita con il divertimento inteso come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

