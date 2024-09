Matera, foglio di via per sei truffatori di anziani

La Polizia prosegue senza sosta la sua azione di contrasto al triste fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Il Questore della Provincia di Matera ha disposto l’adozione della misura di prevenzione personale del Foglio di via obbligatorio, che prevede il divieto di ritorno per tre anni nei territori dei Comuni di Matera e Irsina per sei persone, tutte residenti in Campania.

I soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati individuati grazie a un’indagine condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. Sono ritenuti responsabili di truffe aggravate ai danni di anziani. La loro tecnica consisteva nel contattare le vittime fingendosi avvocati o membri delle forze dell’ordine, convincendole che un familiare fosse coinvolto in un incidente o in guai giudiziari. I truffatori richiedevano quindi pagamenti a titolo di cauzione, minacciando gravi conseguenze in caso di mancato versamento.

Grazie al monitoraggio costante del fenomeno, le autorità hanno adottato ulteriori misure di prevenzione per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La Divisione Anticrimine della Questura ha accertato la pericolosità sociale dei sei soggetti, i quali non svolgono attività lavorative lecite nei Comuni di Matera e Irsina, facendo presumere che la loro presenza fosse legata a scopi illeciti.

Il Questore Ivagnes ha così emesso i provvedimenti di allontanamento obbligatorio, rafforzando la prevenzione nei confronti di attività criminali di questo tipo. Parallelamente, continua la campagna di sensibilizzazione rivolta agli anziani, invitandoli a diffidare delle telefonate sospette e a segnalare immediatamente situazioni di pericolo alle Forze di Polizia, sempre pronte a intervenire per contrastare questo tipo di reati.

