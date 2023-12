Sporco e insetti, NAS Taranto chiudono due pasticcerie

I Carabinieri del NAS di Taranto hanno preso di mira due attività di produzione dolciaria, particolarmente sorvegliate in vista delle festività natalizie. Durante un controllo in una pasticceria del capoluogo ionico, hanno trovato gravi problemi igienico-sanitari e strutturali, come la presenza di insetti e sporco sia negli ambienti di lavoro che sulle attrezzature. Questo ha causato la chiusura immediata su segnalazione del S.I.A.N. della ASL di Taranto, informato della situazione di incuria. Sono stati anche confiscati circa 50 chili di dolci e prodotti da forno privi delle indicazioni sulla loro origine.

In un’altra ispezione in un comune della provincia ionica, hanno scoperto serie irregolarità legate all’igiene e alla sicurezza alimentare in un panificio-pasticceria, portando anche qui alla chiusura immediata su decisione del Direttore del SIAN della ASL di Taranto.

