Due morti in un incidente stradale sul raccordo Potenza-Sicignano

POTENZA – E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio sul raccordo autostradale Potenza Sicignano, all’interno della galleria, all’altezza di Buccino in direzione Salerno. Una vettura con a bordo due persone, entrambe di Pomigliano d’Arco, entrambe decedute, ha impattato frontalmente contro un autobus a due piani.

Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118. Traffico deviato in attesa dell’arrivo dei mezzi pesanti per liberare la carreggiata interessata dal sinistro.

