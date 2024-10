FRANCAVILLA FONTANA – Un 36enne di Francavilla Fontana è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri della locale compagnia con l’accusa di detenzione abusiva e porto di armi e munizioni. Il giovane, che si è spontaneamente recato in caserma, la scorsa notte ha confessato di essere stato lui a esplodere il colpo d’arma da fuoco che, domenica pomeriggio, aveva ferito un 45enne, poi ricoverato in ospedale, all’interno di un’abitazione al primo piano di una palazzina di vico Caroli. A prova di ciò, l’indagato ha anche consegnato una pistola ai militari.

Spari in abitazione, colpo di scena: si costituisce un terzo uomo

Le indagini sono in corso, anche perché al momento risulta ancora irreperibile, con lo status di evaso, il 35enne già noto alle forze dell’ordine affittuario dell’abitazione dove si stava tenendo il pranzo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era “ospite” di una comunità di Bari. Era tornato nella Città degli Imperiali per trascorrere qualche giorno con la famiglia grazie ad un permesso del tribunale. Ora, la svolta. Con il 35enne ancora irreperibile, l’arresto di un terzo uomo e, anche, il ritrovamento dell’arma che, secondo il racconto fornito in caserma, avrebbe sparato.

