Cellino San Marco, in auto con 50 grammi di cocaina: arrestato un giovane

CELLINO SAN MARCO – Nella sua automobile, gli agenti avevano trovato 50 grammi di cocaina. Per questo, lo scorso 27 settembre, la polizia di Stato di Brindisi ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane cellinese, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi ed eseguita dalla Squadra mobile della Questura, a seguito del rinvenimento di circa 50 grammi di cocaina all’interno dell’autovettura in uso al giovane.

In auto con 50 grammi di cocaina: arrestato un giovane

Infatti, all’interno del veicolo, parcheggiato a Cellino San Marco, erano stati notati dei documenti ed un telefono cellulare e vani erano stati i tentativi di entrare in contatto con il proprietario. Così, ritenendo che all’interno vi fosse nascosto qualcosa di illecito, i poliziotti hanno proceduto all’apertura della macchina, sotto il cui tappetino è stata trovata la droga poi sequestrata. La successiva visione delle immagini di videosorveglianza, poste nelle vicinanze del luogo ove era stato rinvenuto l’automezzo, ha permesso di accertare che lo stupefacente fosse riconducibile all’uomo poi arrestato. Nei giorni seguenti, l’indagato è stato sottoposto a interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha poi emesso l’ordinanza eseguita dalla polizia.

