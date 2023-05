Spareggio Brindisi-Cavese in diretta su Antenna Sud

Non sono bastate 34 giornate per incoronare la vincitrice del Girone H della Serie D. Servirà uno spareggio, la madre di tutte le partite, per stabilire chi tra Brindisi e Cavese salirà in Serie C.

Passa tutto dallo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. Una vera e propria finale che verrà trasmessa in esclusiva da Antenna Sud sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com. Si parte alle 16.00, lo spettacolo non mancherà.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp