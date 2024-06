Bisceglie-Costa d’Amalfi, finale d’andata degli spareggi di Eccellenza, che mette in palio la promozione in Serie D, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Il match si giocherà allo stadio “Ventura” alle 16.00 di domenica 9 giugno e si potrà seguire anche in streaming su antennasud.com.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author