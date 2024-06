Team Altamura, accordo ad un passo con Andrea Grammatica: sarà lui il ds

Andrea Grammatica è sempre più vicino all’Altamura. L’esperto direttore sportivo ha accettato la proposta del club pugliese neopromosso in C. Grammatica, che nelle prossime ore si libererà dal Ravenna, club col quale ha un contratto biennale, vanta tantissime esperienze nel calcio italiano come direttore avendo curato in Serie C il calciomercato di Spezia, Entella, Reggiana. In Serie D, invece, a Siena, formò coppia con un giovane allenatore, Alberto Gilardino.

