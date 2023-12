Spada, primo podio in Coppa del Mondo per il pugliese Giulio Gaetani

Prima medaglia in Coppa del Mondo per Giulio Gaetani, che a Vancouver chiude con uno splendido bronzo la prova individuale di spada maschile.

Partito dalle qualificazioni, lo spadista pugliese dell’Accademia Marchesa Torino ha iniziato il suo percorso battendo per 15-10 l’ucraino Vitaly Svytsil e per 15-10 il francese Alex Fava. Nel tabellone principale ha sconfitto gli israeliani Yonatan Cohen all’ultima stoccata e Yuval Shalom Freilich per 15-13 poi negli ottavi si è imposto col punteggio di 15-10 nel derby azzurro con Davide Di Veroli; Gaetani, grazie al successo per 15-8 ai danni del francese Alexandre Bardenet, si è garantito il suo primo podio nel circuito iridato dei “big” ma in semifinale ha ceduto per 15-9 all’altro transalpino Luidgi Midelton, vincitore della gara con il 15-12 inflitto in finale al cinese Zije Wang.

Quella di Giulio Gaetani, terzo a pari merito col giapponese Koki Kano, è la prima medaglia individuale della stagione di Coppa del Mondo per la Nazionale azzurra di spada del CT Dario Chiadò.

