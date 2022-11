Condividi su...

TARANTO – Spaccio di droga, in particolar modo di “fumo” in città: blitz all’alba dei poliziotti della Squadra Mobile di Taranto. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di 6 persone (tre in carcere e tre agli arresti domiciliari) presunte responsabili, a vario titolo e ruoli, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish.

Risultano indagate altre due persone – di cui una donna – per gli stessi reati.

