Spaccio di sostanze psicotrope: 20enne arrestato a Taranto

La Polizia di Stato ha condotto una mirata operazione antidroga, focalizzandosi sul traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti utilizzate principalmente nelle discoteche locali. Le indagini, portate avanti con precisione dalla Squadra Mobile, hanno portato all’individuazione di un ventenne originario di Lecce e residente nel centro città, già noto per precedenti legati allo spaccio di droga.

Le forze dell’ordine si sono presentate presso l’abitazione del giovane, situata in via Diego Peluso, dove, nonostante un’iniziale reticenza, hanno scoperto e sequestrato diverse sostanze illegali. Tra queste, una busta contenente ketamina in polvere, pasticche di MDMA, francobolli di LSD e circa due grammi di hashish, trovati all’interno di un vasetto di ceramica nella camera da letto. Inoltre, nel portafoglio del sospettato sono stati rinvenuti 70 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, l’indagato è da considerarsi innocente.

