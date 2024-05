Sospeso decreto su redditometro: l’annuncio di Giorgia Meloni

“Oggi ho incontrato il viceministro Leo per discutere i contenuti del decreto ministeriale sul redditometro. Dopo un confronto approfondito, abbiamo deciso di sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti”. Lo ha annunciato Giorgia Meloni in un video diffuso sui social.

