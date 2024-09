Sopralluogo SS 100: Ciliento chiede risorse per interventi su sicurezza

Nella mattinata di lunedì 30 settembre, Debora Ciliento, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, ha partecipato a un sopralluogo sulla strada statale 100, all’incrocio di San Basilio-Mottola (Taranto), insieme al deputato Ubaldo Pagano, al consigliere regionale Enzo Di Gregorio, e altri rappresentanti istituzionali locali. L’obiettivo era valutare da vicino un tratto stradale noto per i frequenti incidenti mortali.

Ciliento ha sottolineato la gravità della situazione, ribadendo la necessità di interventi urgenti, ma ha evidenziato anche la mancanza di risorse economiche dovuta a un definanziamento di 84 milioni di euro rispetto al precedente Contratto di programma. “Abbiamo avuto modo di chiarire diverse questioni – ha dichiarato Ciliento – e ho constatato personalmente la pericolosità della strada. Invito gli automobilisti alla prudenza e al rispetto delle regole.”

L’assessore ha inoltre chiesto al governo risposte chiare sul finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, stimato in circa 130 milioni di euro, e ha rivolto un appello ad Autostrade per l’Italia affinché risponda alla richiesta di agevolazioni tariffarie per i mezzi pesanti sulla A14 da Molfetta a Taranto, con l’obiettivo di alleggerire il traffico sulla SS 100 e garantire maggiore sicurezza.

