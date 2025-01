Sopralluogo dell’assessore Pepe sulla Ferrandina-Matera

“La linea ferroviaria Ferrandina – Matera è un’opera strategica non solo per la Basilicata, ma per l’intero Paese. Per questa ragione seguiamo da vicino e con attenzione i lavori in corso, monitorando fasi di avanzamento e relativi finanziamenti”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della galleria Miglionico dove ha incontrato tecnici e dirigenti di Rfi, alla presenza dell’impresa appaltatrice. Un’opera che ha un costo di 520 milioni di euro e che al momento vede al lavoro 70 operai.

“Il Dipartimento regionale alle infrastrutture con il presidente Bardi e l’intera Giunta regionale segue con grande attenzione la realizzazione di questa arteria ferroviaria fondamentale per una città importante come Matera e per tutta la nostra regione. Ovviamente stiamo già immaginando di continuare il percorso verso l’Adriatico utilizzando il tracciato in direzione Jesce – Gioia del Colle. E su questo tema contiamo di avere importanti novità già nei prossimi mesi”.

L’assessore si è poi soffermato sul tema del finanziamento alla luce di recenti dichiarazioni apparse sulla stampa. “Le risorse ci sono. Rispetto ad un fabbisogno di ulteriori 96 milioni di euro, siamo riusciti già a recuperarne gran parte, residuando circa 25mln di euro per i quali siamo all’opera. La Ferrandina Matera ha una importanza strategica nel piano dei trasporti nazionale. Per questa ragione il prossimo 26 febbraio si terrà un ulteriore sopralluogo con tutti i vertici nazionali di Rfi, di Fs, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali per fare il punto anche tecnico sullo stato di avanzamento dei lavori, finanziamenti e prospettive future”, ha concluso.

