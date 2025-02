Matera, ruba una borsa da dentro un’auto: denunciato 19enne pugliese

La Polizia di Stato di Matera ha denunciato un 19enne pugliese per aver rubato una borsa posta all’interno di una autovettura. L’episodio è accaduto in una via del centro della Città dei Sassi. Una signora, ultimati gli acquisti e risalita nell’auto, parcheggiata nei pressi di un esercizio commerciale, mentre stava per mettere in moto il veicolo, ha notato un ragazzo che le si è avvicinato come per chiederle informazioni, invece – come documentato dalle immagini di alcune videocamere di sorveglianza – con mossa fulminea, ha aperto lo sportello, lato e si è impossessato della borsa della donna posto sul sedile passeggero, dandosi poi alla fuga.

Pervenuta la segnalazione al 113, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile coordinati dal vice questore Gianni Albano, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri, si sono immediatamente messi sulle tracce del ladro, che è stato individuato e fermato grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano assistito al fatto. L’uomo è stato denunciato per furto all’Autorità Giudiziaria.

