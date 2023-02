COLLEPASSO – “Quando certe, disgustose parole vengono pronunciate all’indirizzo di una giovane sindaca, il territorio intero deve fare quadrato e respingere ogni tipo di rigurgito sessista, maschilista e, in questo caso anche violento” così Simona Cancelli, segretaria provinciale con delega alle Politiche di Genere della Cgil Lecce e Fernanda Cosi, segretaria generale dello Spi Cgil Lecce, che hanno incontrato nel pomeriggio la sindaca di Collepasso Laura Manta. “Un incontro voluto per portare alla prima cittadina piena solidarietà e vicinanza – hanno detto le rappresentanti sindacali – dopo il disdicevole episodio capitato nel centro abitato salentino lo scorso 12 febbraio, quando il consigliere comunale Salvatore Perrone si è lasciato andare ad insulti triviali, commenti sessisti e maschilisti, oltreché a inopinate minacce all’indirizzo della sindaca”.

“Sono bastate poche frasi, al consigliere comunale Perrone, per sfoderare tutto l’armamentario di stereotipi e pregiudizi su cui si fonda la retorica maschilista. Un frasario che spesso resta nei corridoi dei palazzi del potere e che raramente escono allo scoperto in maniera così netta e deflagrante”, hanno aggiunto le sindacaliste. “Un lessico che offende in primis la donna, poi l’amministratrice pubblica. E con lei tutte le donne di questo territorio e il Salento stesso, per lungo tempo asceso alla ribalta mediatica per fatti che ne ledono fortemente l’immagine, ancorandola alla peggiore tradizione patriarcale. Siamo basiti dal fatto che un uomo politico di lungo corso, con un passato da sindaco e con ruoli anche di livello provinciale (è oggi consigliere provinciale, ndr), sia pur accecato dalla rivalità, non trovi altro modo per argomentare la propria posizione, se non le minacce e gli insulti. Non riusciamo a comprendere in quale modo la sua azione politica possa arricchirsi dicendo pubblicamente che l’indomani avrebbe preso ‘a schiaffi la sindaca pure in presenza di altre persone’. Chi potrebbe essere d’accordo con una frase di questo tipo? O ancora, non capiamo perché non si riesca a mantenere una forma civile e rispettosa delle istituzioni di fronte ad una rappresentante del Comune: qual era la necessità di chiamarla ‘signorina o signoretta’? Per non dire delle disgustose parole sulla querela”.

Uno spettacolo osceno dal quale ogni salentino per bene deve prendere le distanze: “Di fronte a tanta violenza e volgarità, abbiamo deciso di manifestare personalmente la nostra piena solidarietà alla sindaca. Solidarietà che manifestiamo non solo in quanto donne del sindacato, ma a nome di tutte le donne e gli uomini della Cgil provinciale”, concludono Cancelli e Cosi.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

