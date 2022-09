TARANTO- “A pochi giorni dal più prestigioso riconoscimento europeo del settore per il nostro porto, siamo soddisfatti e grati per le parole del management di Msc, che testimoniano il grande lavoro che le istituzioni e la comunità stanno compiendo per consolidare la reputazione e gli standard di Taranto, quale destinazione di primo livello nel panorama del turismo mediterraneo, e crocieristico in particolare.”

Con queste parole il sindaco Rinaldo Melucci esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dal porto di Taranto.

“Anche noi auspichiamo presto una riorganizzazione delle rotte delle loro navi e continuiamo a lavorare con la Regione Puglia e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, ai fini della promozione del nostro scalo e dell’attrazione di nuovi investitori, dando nel frattempo il benvenuto ad un’altra grande compagnia di navigazione, la Costa Crociere.

I dati economici dei flussi e delle presenze in terra ionica anche quest’anno sono in crescita, persino sui social media è boom di attenzione verso la nostra offerta e le nostre bellezze. E questi numeri positivi hanno riguardato anche Msc. Lasciamo fare, dunque, al mercato il suo lavoro, noi concentriamoci sulle nostre attitudini e gli aspetti che possiamo migliorare ancora. Non alimenterei sterili polemiche, gli sforzi della città per mutare la propria immagine e la propria vocazione stanno dando ottimi frutti.”