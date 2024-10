Siulp: ‘Stazione di Taranto zona franca, Polfer ridotta all’osso’

«Un anziano è stato aggredito in stazione a Taranto da due cittadini marocchini che volevano derubarlo del portafoglio. Spintonato e aggredito è finito per terra, fortunatamente non riportando gravi conseguenze. Un episodio che accende nuovamente i riflettori sul degrado e lo stato di abbandono in cui versa la stazione di Taranto e sull’impoverimento delle specialità della Polizia di Stato, tra cui la Polizia Ferroviaria che non vede da anni incremento di capitale umano, a scapito della sicurezza dei viaggiatori e degli stessi poliziotti». Così Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia Siulp di Taranto.

«Una vicenda che non deve passare in sordina e che richiama necessariamente quanto avvenuto a Verona pochi giorni fa, dove un collega è stato costretto ad utilizzare l’arma di ordinanza contro un 26enne violento. Questo – dice Digregorio – pone l’accento anche sugli equipaggiamenti in dotazione ai colleghi per fronteggiare potenziali situazioni di pericolo da parte di malintenzionati spesso anche armati. La Polfer oltre a essere potenziata ha bisogno anche di mezzi idonei e norme che disciplinano l’intervento di polizia», conclude.

