“Sindaci ai fornelli”, al via la sfida culinaria a Bisceglie

Nona edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia.

Sei sindaci pugliesi e quattro loro colleghi di altre regioni italiane, divisi in cinque squadre, hanno dato vita ad una “infiammata” gara di cucina con la supervisione di importanti chef provenienti da tutta la Puglia.

In mezz’ora di tempo ogni squadra, composta da due cuochi e due sindaci, ha elaborato un piatto utilizzando esclusivamente le materie prime contenute in una mistery box – dal contenuto differente per i diversi team – messe a disposizione dall’organizzazione seguendo i suggerimenti degli chef tutor a loro abbinati.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024, oltre al padrone di casa, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, anche il neo sindaco di Bari Vito Leccese, e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Oltre a loro a gareggiare nel team “Superstar” l’europarlamentare Antonio Decaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author