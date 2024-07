Ruba mance dei dipendenti da locale di Barletta, la rabbia dell’esercente

BARLETTA – Incastrato dalle immagini di videosorveglianza mentre si guarda intorno, apre una borsa e ci infila le mance dei dipendenti. È accaduto in un locale del centro storico di Barletta, dove un uomo ha compiuto il furto sotto l’occhio delle telecamere di un noto pub cittadino. Rabbia e scoramento sui social, dopo la diffusione del video che inchioda il soggetto.

Una batosta dopo una giornata di lavoro in cui i dipendenti erano stati premiati anche dagli extra riconosciuti dalla clientela. L’appello passa non solo dalla denuncia, ma anche da un’offerta d’aiuto che sarebbe arrivata se l’uomo in questione avesse manifestato un bisogno economico. Il gesto, invece, lascia spazio all’amarezza.

