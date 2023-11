Roma – L’emittenza radio televisiva costituisce uno dei motori dell’industria creativa e culturale del Paese. La radio e la televisione sono veicoli di innovazione e di promozione culturale che aprono una finestra dalla quale ognuno di noi può affacciarsi per partecipare alla vita della propria comunità e di quella globale. Per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella gli operatori della radio e della televisione continuano a offrire una rappresentazione della realtà con professionalità e rispondenza alla verità, garantendo vivacità alla vita democratica della Repubblica che ora guarda alla trasformazione digitale. Si tratta di una grande responsabilità e di una grande sfida. Servono investimenti e formazione per l’aggiornamento tecnologico, che va di pari passo con la regolamentazione condivisa dei diritti

