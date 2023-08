Sibilli fa gioire il Bari, Cremonese ko allo Zini

Sibilli allo scadere del primo tempo regala al Bari la sua prima gioia. Una vittoria pesantissima sul campo della Cremonese che si arrende al piazzato dell’ex Pisa.

Nella parte iniziale della prima frazione di gioco è il Bari a tenere il possesso di palla anche se la Cremonese calcia tre volte verso la porta di Brenno che non ha problemi però a bloccare sia la conclusione di Bertolacci dai 25 metri. Al 32’ padroni di casa vicinissimi al gol con Buonaiuto, innescato da un pallone perso da Zuzek in disimpegno: il 10 della Cremonese non inquadra la porta da pochissimi passi. Mignani passa al 4-4-2 e raccoglie subito i frutti: Ricci recupera un pallone in mezzo al campo, sugli sviluppi dell’azione lo stesso arriva a Morachioli che da sinistra crossa per Sibilli che batte Sarr. Prontera prima annulla per fuorigioco, poi convalida dopo un consulto con il Var. Nel secondo tempo gli allenatori giocano a scacchi con Ballardini che inserisce Ciofani, Felix, Castagnetti, Sernicola e Pickel e Mignani che risponde con Pucino per Bellomo alza Dorval a destra. Brenno salva i suoi al 48’ andando a distendersi su un colpo di testa di Felix. Finisce dopo 7’ di recupero.

2a g. Serie BKT: Cremonese-Bari 0-1

Marcatori: 43’pt Sibilli (B)

Cremonese (4-3-3): Sarr, Ravanelli, Collocolo (1’st Ciofani), Buonaiuto (17’st Afena-Gyan), Bianchetti (c), Ghiglione (31’st Pickel), Vazquez, Abrego, Quagliata, Bertolacci (17’st Castagnetti), Zanimacchia (27’st Sernicola)

A disp.: Saro, Jundal, Aiwu, Sekulov, Lochoshvili, Milanese, Gondo

All. D. Ballardini

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Benali (28’st Faggi), Maiello (c), Bellomo (20’st Pucino), Sibilli (38’st Edjouma), Nasti (38’st Scheidler), Morachioli (28’st Koutsoupias)

A disp.: Frattali, Polverino, Matino, Akpa-Chukwu, Lops, Celiento

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Alessandro Prontera (Bologna); assistenti: Sig.ra Francesca Di Monte (Chieti) e Sig. Stefano Galimberti (Seregno). Quarto Ufficiale: Sig. Simone Guazolino (Torino). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano), AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Ammoniti: Dorval (B), Nasti (B), Bianchetti (C), Brenno (B)

Angoli: 5-4

Rec.: 3’pt; 8’st

Note: al 25’pt e al 25’st cooling break; al 43’pt convalidato gol a Sibilli dopo controllo VAR

Stadio ‘Giovanni Zini’ – Cremona; cielo velato, 32°C, terreno in ottime condizioni; 8.987 spettatori (1.100 tifosi ospiti)

